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ABD, Fransa ve Almanya Ruslara karşı birleşti

ABD, Fransa ve Almanya Ruslara karşı birleşti.14057
  • Giriş : 26.03.2018 / 16:21:00

ABD, Fransa ve Almanya, Rus diplomatları ülkelerinden sınır dışı ediyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin 60 Rus ajanı sınırdışı etmesinin ardından Fransa ve Almanya da harekete geçti.

60 diplomattan 12'sinin Rusya'nın Birleşmiş Milletler Temsilciliği'nde çalışma kisvesi altında casusluk yaptıkları öne sürüldü.

Konsolosluğun kapatılma gerekçesi olarak da, ABD Donanma Üssü'nün bölgeye yakınlığı gösterildi.

Rus diplomatların ülkeden ayrılmaları için bir haftaları olduğu belirtildi.

İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenen Rus eski ajan Sergey Skripal'i hatırlatan ABD'li yetkililer, Rusya'nın istihbarat hamlelerinin artarak agresifleştiğini vurguladı.

Fransa ve Almanya da dörder Rus diplomatı sınırdışı edeceklerini açıkladı.

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