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ABD gazetesi: Türkiye'yi tehdit edelim

ABD gazetesi: Türkiye'yi tehdit edelim.26003
  • Giriş : 19.09.2017 / 10:53:00

Amerikan gazetesi Washington Post, Türkiye ile ilgili skandal bir habere imza attı.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Washington Post, Türkiye ile ilgili bir başyazı yayınladı. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili şoke eden iddialarda bulundu.

Başyazıda şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın (mayıs ayındaki) Washington ziyareti sırasında Türk korumaların barışçıl protestoculara karşı şiddet içeren saldırısının üzerinden geçen dört ayda hiçbir şey, Türkiye hükümetinin Amerikan topraklarında demokratik ilkelere yapılan bu saldırı konusunda sorumluluk almasını sağlayamadı. Ne Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen protestolar, ne Kongre’de her iki partinin birden kınaması ne de Tük güvenlik yetkilileri hakkında iddianame hazırlanması. Belki de belirli silahların satışının engelleneceğine dair bir tehdit, böylesi bir gaddarlığın bedeli olacağını ifade etmenin daha anlamlı bir yolu olur."

Sözü buradan, ABD Senatosu Bütçe Komisyonu’nun Erdoğan’ın korumalarına ve silah satışının yasaklanmasını öngören tasarıyı onaylamasına getiren Washington Post, Komisyon onayının devamı olarak Senato’nun tamamına da tasarıyı onaylama çağrısı yaptı: "Erdoğan’ın (korumalar hakkındaki) iddianameler konusunda 'Amerika’da adaletin nasıl çalıştığının çok açık net skandal ifadesidir' demesi, kendi ülkesinde muhalefet hakkında, özgür basına ve bağımsız yargıya karşı gaddarca sergilediği saygısızlıkla örtüşüyor."

KONGRE ONAYLASIN TRUMP İMZALASIN

Söz konusu tasarıyı hazırlayan Demokrat Senatör Chris Van Hollend’in "Amerikalı vergi mükelleflerinin ödediği dolarların, Türkiye ve ABD’deki muhaliflere karşı kullanılmasını istemiyoruz" sözlerine de yer veren Washington Post, başyazısını şu cümleyle bitirdi: "Kongre tasarıyı onaylamalı ve Başkan (Donald Trump) da imzalamalı."

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