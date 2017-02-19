ABD gemileri Güney Çin Denizi'nde
ABD'den Çin'i kızdırabilecek bir hamle geldi. Büyük bölümü Çin'e ait olan Güney Çin Denizi'nde ABD'ye ait savaş gemileri konuşlandırıldı.
ABD uçak gemisi Carl Vinson’ın da aralarında bulunduğu ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi’nde devriye görevine başladığı bildirildi.
Çin, Güney Çin Denizi’nin büyük bir bölümünün kendisine ait olduğunu savunuyor.
Çin'den Çarşamba günü yapılan açıklamada, savaş gemilerinin bölgede faaliyet göstermesine, uluslararası hukuk kapsamında izin verildiği belirtilmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı buna karşın, ABD'yi Çin'in egemenliğini ve güvenliğini zayıflatmaması konusunda "ciddi şekilde" uyarmıştı.
Yaklaşık 35 yıldır ABD donanmasına hizmet eden USS Carl Vinson, daha önce 15 defa Güney Çin Denizi'nde konuşlandırılmıştı.
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