ABD geri adım attı!
Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Sarau Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert R. McMaster, yaptığı açıklamasında Türkiye ve Katar ile ilgili mesaj verdi.
McMaster yaptığı son dakika açıklama ile "Türkiye ile güçlü ittifaka sağlam şekilde inanıyorum" sözleriyle kısa süre önce Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamadan geri adım attı. McMaster kısa süre önce yaptığı açıklamada Türkiye ve Katar'ın aşırıcı terör örgütlerine finansal destek sağladığını iddia etmişti.
HÜRRİYET
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