ABD, Gülen'i iade edebilir
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden ısrarla iadesi istenen FETÖ lideri Fethullah Gülen için İsrail'den çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre Trump, Fethullah Gülen'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edebilir.
İsrail istihbaratı Mossad’a yakınlığı ile bilinen Debka sitesi “Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın köklerini sökmeye yönelik savaşta ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında üçlü bir pakt” ihtimalinden söz etti ve bu çerçevede Putin’in Trump’a Edward Snowden’ı, Trump’un ise Erdoğan’a teröristbaşı Fetullah Gülen’i teslim edebileceğini iddia etti.
İsrail istihbaratı Mossad’a yakınlığı ile bilinen Debka sitesi “Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın köklerini sökmeye yönelik savaşta ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında üçlü bir pakt” ihtimalinden söz etti ve bu çerçevede Putin’in Trump’a Edward Snowden’ı, Trump’un ise Erdoğan’a teröristbaşı Fetullah Gülen’i teslim edebileceğini iddia etti.
Debka, ABD’li NBC News’ın Vladimir Putin’in medyaya gizli verileri sızdırdıktan sonra Moskova’ya sığınan eski NSA analisti Edward Snowden’ı Donald Trump’a teslim etmeyi değerlendirdiğine ilişkin haberine dikkat çekerek girdiği analizinde bu tür söylentilerin de, “daha geniş bir planın bir parçası” olduğunu, Trump yönetimince Trump, Putin ve Erdoğan arasında “Suriye ve Irak’ta DEAŞ’ın köklerini sökme savaşı için üçlü bir pakt” konusundaki “gizli pazarlıklarla ilgili halkın tepkisini ölçmek amacıyla sızdırıldığı gibi gözüktüğünü” öne sürdü. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında Trump’a Orta Doğu ile yönelik olarak “herhangi bir anlaşma yapılabilmesi için teröristbaşı Fetullah Gülen’in iadesinin şart olduğu söylendiği” iddiasına yer veren Debka, Trump’un ise, Gülen dosyasını “inceleme sözünü verdiğini” CIA Başkanı Mike Pompeo’ya da Ankara’da Gülen ile ilgili bir dosya verildiğini yazdı.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Genelkurmay Başkanı Akar da Körfez yolcusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'da Körfez ülkelerini ziyarete g
İki kurt, evde bekçilik yapan köpeği kaçırdı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir evdeki bekçi köpeği, 2 kurt tarafından saldırıya uğradı.
İstanbul'daki hırsızlık insanı utandıran cinsten
İstanbul Ataşehir'de rögar kapağını çalan hırsızlar, görme engelli vatandaşın rögara düşmesine neden
TSK'dan açıklama: 42 terörist öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 42 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Nusaybin'deki Koruköy Mahallesi'nde düzenlenecek bir operasyondan önce sokağa çıkmak yasaklandı.