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ABD: Güney Kore'den asker çekmeyeceğiz

ABD: Güney Kore'den asker çekmeyeceğiz.16014
  • Giriş : 28.06.2018 / 11:54:00

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore'den asker çekmeyeceğine dair açıklama yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin dış politikasına ilişkin konuştu ve Güney Kore'den asker çekmeyeceğine dair açıklama yaptı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, dün Çin’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bugün Güney Kore’ye geldi. Güney Kore’de mevkidaşı Song Young-moo ile basın toplantısı düzenleyen Mattis, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma konusunda anlaşmaya varılsa bile ABD’nin askeri birliklerini Güney Kore’de muhafaza edeceğini açıkladı.

'BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM BULMA UMUDU'NDAN BAHSETTİ

“Özgürlük Muhafızları tatbikatını askıya alma kararı diplomatlarımızın müzakere edebilmesi için fırsat oluşturuyor ve Kore Yarımadası’nda barışçıl bir çözüm bulma ihtimalini artırıyor” diyen Mattis, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kore Yarımadası’ndaki gerilimi azaltmak için Özgürlük Muhafızları tatbikatını durdurma kararını savundu.

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