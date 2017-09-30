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ABD Hava Kuvvetleri'ne saldırı!

ABD Hava Kuvvetleri'ne saldırı!.9339
  • Giriş : 30.09.2017 / 10:05:00
  • Güncelleme : 30.09.2017 / 10:12:31

ABD'nin Colarado'daki Hava Kuvvetleri Akademisi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

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Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Akademisi'ne silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Akademinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bölgenin güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi.

Colarado'daki akademi saat 10 sularında kapatıldı. AP'nin haberine göre tüm hava araçlarına uyarı metinleri gönderildi.

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