ABD ile kriz yaşatan Brunson ayine gitti
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında krize neden olan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson, bu sabah eşi ile birlikte ayine katıldı.
İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla, ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’ın 25 Temmuz’da adli kontrolle ’ev hapsi’ne alınmasının ardından Papaz’ın eşi Norine Brunson ilk kez dışarı çıktı. Beş gündür eşiyle İzmir Alsancak’ta bulunan evlerinde kalan Norine Brunson, pazar ayini için kiliseye gitti. Papaz Brunson’un görev yaptığı İzmir Diriliş Kilisesi’nden eve dönüşünde kameralara yansıyan Norine Brunson, eşinin ev hapsinde bulunduğu evine girerken görüntülendi.
Araç kullanmayan ve yürüyerek evine dönen Brunson’ın, market alışverişi yaptığı gözlendi.
TRT
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