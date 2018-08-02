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ABD ile krizde son dakika gelişmesi

ABD ile krizde son dakika gelişmesi.24514
  • Giriş : 02.08.2018 / 16:50:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan krizde gelişme kaydedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizi ile ilgili diplomatik kaynaklardan açıklama geldi. ABD ile yürütülen görüşmelerin poziif ilerlediği vurgulandı.

ABD'nin iki Türk bakana yaptırım uygulama kararının ardından Ankara'dan açıklama geldi. Diplomatik kaynaklar, yaşanan krize ilişkin, "İki tarafta da sağduyu hakim. Kısa vadede olumlu bir sonuç alınması bekleniyor" şeklinde konuştu.

TRT

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