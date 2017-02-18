ABD ile Kuzey Kore burun buruna geldi
Amerika ile Kuzey Kore arasındaki gerilim yükseliyor. Avusturalya Dışişleri Bakanı Julie Bishop'un Panmunjom ziyareti sırıasında Kuzey Koreli askerlerle Amerikalı askerler arasında birkaç metre vardı.
Kuzey Koreli askerlerin birkaç metre ötedeki ABD'li meslektaşlarının fotoğraflarını çektiği gözlendi. Dünyada eşi benzeri bulunmayan köyde, sokak ve binalar bile ikiye bölünmüş halde.
Kimsenin yaşamadığı köyde askerler nöbet tutuyor. Bishop'un sınır çizgisi ziyaretinde ABD kendisine eşlik etti.
Dünyaca ünlü haber ajansları, çizginin iki yanında bir birine bakan askerlerin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Fotoğraflarda Kuzey Kore askerlerinin sınırın diğer tarafındaki askerlerin fotoğrafını çektiği de görülüyor.
TAMPON BÖLGE ''PANMUNJOM''
Bir zamanlar küçük ve sakin bir Kore köyü olan Panmunjom, bugün düşman kardeşlerin arasındaki sınıra adını veriyor. Uzun yıllardır askerlerden arındırılmış halde, yani tampon bölge.
Ancak tampon bölge olarak da ikiye ayrılmış durumda. Tam ortadan ikiye bölünen köyde bir sokak da iki ayrı ülkeye ait. Sokakta yer alan Birleşmiş Milletler Askeri Ateşkes Komisyonu'nun konferans binası da bölünmüş durumda. Hattaki sınır, bina içindeki müzakere masasının tam ortasından geçiyor. Masanın yarısı başka bir ülke, diğer yarısı başka bir ülke. Masadaki sınır ihlallerini önlemek için her iki uçta da silahlı iki asker nöbet bekliyor.
KUZEY VE GÜNEY KORELİ YETKİLİLER SINIRA MASA KURUP GÖRÜŞÜYOR
Köyde sınırı barındıran binaya turistlerin girmesine izin veriliyor. Ancak 'sınır masasını' bekleyen askerlere dokunmak kesinlikle yasak.
Kuzey ve Güney Koreli yetkililer, söz konusu masanının iki yanına oturarak görüşüyor. Masada oturanların ellerini birkaç santim ileri uzatması sınırı ihlal edebilir, resmi olarak halen savaş halinde olan iki ülke arasındaki ateşkes de böylece bozulabilir.
SINIRDA KUZEY VE GÜNEY KORE ASKERLERİ SÜREKLİ NÖBETTE
Bölgede Kuzey Kore askerleri ve Güney Kore askerleri de sürekli yüz yüze bakıyor. Birinin sınırı ihlal etmesi durumunda diğerinin ateş açma yetkisi var.
İki ülke arasında üç yıl süren, büyük yıkımlara sebep olan savaş 27 Temmuz 1953'te Panmunjom'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Ancak barış anlaşması imzalanmadığı için taraflar teknik olarak halen savaş halinde.
1953’te biten Kore Savaşı’nın ardından milyonlarca aile iki ülkeye ayrıldı. İki ülke arasında mektup veya telefonla iletişim sağlanmadığı için, aileler yüz yüze görüşmediği sürece birbirinden haber alamıyor.
Kore Yarımadası’nın düşman kardeşleri, 2000'lerin başından bu yana ailelerin buluşmasını sağlıyor. Bugüne kadar binlerce aile, diğer taraftaki akrabalarıyla görüştü.
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