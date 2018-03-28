ABD ile Menbiç zirvesi 30 Mart'ta
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın, Menbiç konusunda Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ile görüşmek üzere 30 Mart'ta Washington'a gidiyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik ilçedeki YPG'li teröristlerin çekilmesi için ABD ile ortak bir 'anlayış'a varıldığını daha önce açıklamıştı. Masadaki plana göre, YPG'lilerin çekilmesiyle Menbic'te güvenliği Türk ve ABD askerleri birlikte sağlayacak.
Afrin'i Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden temizleyen Türkiye, YPG'lilerin Menbic'ten çekilmesini şart koşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada "Menbic'ten çıkmayız' yaklaşımları Trump'ın iradesi değildir" demişti.
ABD'li askeri ve sivillerden oluşan bir heyet, geçen hafta Menbic'te görüntülenmişti. ABD'li heyetin YPG'lilerle çekilmeyi görüştüğü gelen bilgiler arasında.
2016 yazında terör örgütü IŞİD'ten temizlenen ilçeye YPG'liler yerleşmiş, ABD birçok kez söz vermesine rağmen YPG'liler Menbic'ten ayrılmamıştı.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
ABD Başkanı, Kuzey Kore liderinin Çin ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.
Rus kanalı, Rumları çıldırttı
Rusya kanalında yer alan haberde KKTC bayrağının yer alması Rumları çıldırttı.
ABD: PKK'nın çekilmesini istiyoruz
Amerika Birleşik Devletleri'nden terör örgütü PKK ile ilgili açıklama geldi.
Rusya'ya karşı NATO'dan ilk hamle
Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki krize NATO da dahil oldu.
Irak hükümetinden Sincar açıklaması
Irak hükümetinden kritik bölge Sincar ile ilgili kritik açıklama geldi.
Flaş! 4 ülke Rusya'ya karşı harekete geçti!
4 ülkenin dışişleri bakanlıkları, Rusya'nın diplomatik temsilcilerini çağırdı.