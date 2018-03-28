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ABD ile Menbiç zirvesi 30 Mart'ta

ABD ile Menbiç zirvesi 30 Mart'ta.24514
  • Giriş : 28.03.2018 / 12:26:00

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın, 30 Mart'ta ABD'ye gidiyor.

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Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın, Menbiç konusunda Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ile görüşmek üzere 30 Mart'ta Washington'a gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik ilçedeki YPG'li teröristlerin çekilmesi için ABD ile ortak bir 'anlayış'a varıldığını daha önce açıklamıştı. Masadaki plana göre, YPG'lilerin çekilmesiyle Menbic'te güvenliği Türk ve ABD askerleri birlikte sağlayacak.

Afrin'i Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden temizleyen Türkiye, YPG'lilerin Menbic'ten çekilmesini şart koşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada "Menbic'ten çıkmayız' yaklaşımları Trump'ın iradesi değildir" demişti.

ABD'li askeri ve sivillerden oluşan bir heyet, geçen hafta Menbic'te görüntülenmişti. ABD'li heyetin YPG'lilerle çekilmeyi görüştüğü gelen bilgiler arasında.

2016 yazında terör örgütü IŞİD'ten temizlenen ilçeye YPG'liler yerleşmiş, ABD birçok kez söz vermesine rağmen YPG'liler Menbic'ten ayrılmamıştı.

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