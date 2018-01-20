ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme
Suriye sınırına terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG üyelerinden oluşan bir Ordu kurmaya hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri ile kritik görüşme. İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre İbrahim Kalın, terörist YPG/PKK'ya verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İşte o açıklama;
"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Görüşmede iki ülke arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığın ve bölgede başta PKK, Deaş ve El-Kaide olmak üzere terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelenin önemine vurgu yapılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın terör örgütü YPG/PYD’ye ABD tarafından verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdiği görüşmede, güvenilir bir siyasi geçiş yoluyla Suriye'nin komşularına tehdit teşkil etmeyecek şekilde istikrara kavuşmasının bölgenin huzur ve güvenliğine katkıda bulunacağı konusunda mutabık kalınmıştır.
Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve McMaster Irak'ın toprak bütünlüğünün, refahının ve istikrarının da bölge için önemini teyit etmişlerdir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ayrıca FETÖ'nün ABD'deki faaliyetleri ve terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleyle ilgili Türkiye'nin kaygılarını ve beklentilerini dile getirmiştir."
TRT
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