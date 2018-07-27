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ABD ile Türkiye arasında kriz

ABD ile Türkiye arasında kriz.17303
  • Giriş : 27.07.2018 / 08:25:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında kriz patladı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD'li rahip Brunson, 2 ülke arasında krize neden oldu.

Oktay, "Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. ABD'li muhattaplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır." dedi.

Trump'a bir tepki de Cumhurbaşkanliği Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, "NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanilan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Kalın, "FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: KİMSE TÜRKİYE'YE NE YAPACAĞINI DİKTE EDEMEZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Çavuşoğlu "Hiç kimse bize talimat veremez. Kimsenin tehdidine de boyun eğecek değiliz. Hukuk kuralları istisnasız herkes için geçerlidir." dedi.

Çavuşoğlu bu açıklamasının ardından da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin yapılan açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı iletti.

DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE’YE KİMSE EMİR VEREMEZ VE TEHDİT EDEMEZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise yazılı bir açıklama yaptı. Aksoy, "Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez." dedi ABD yönetimine çağrıda da bulunan Aksoy, "Yanlış söylemlerin kenara bırakılarak, yapıcı diyalog çerçevesine dönülmesi gerektiğini" belirtti.

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