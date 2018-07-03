ABD, İncirlik'e atom bombası getiriyor
Rusya'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren çarpıcı bir açıklama geldi. Rus askeri uzmanları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ne atom bombası getirdiğini iddia ettiler.
Rus askeri uzmanların iddiasına göre, ABD "B61-12" güdümlü atom bombasının denemelerini tamamladı ve yeni nesil bombaların konuşlanacağı yerlerden biri de İncirlik.
Rus askeri uzmanlar, aralarında Türkiye, Almanya, İtalya, Belçika ve Hollanda’daki üslere yerleştirilecek yeni nesil "B61-12" güdümlü atom bombalarının ABD tarafından başarıyla denendiğini açıkladı.
Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, Rusya'dan gelişmeyle ilgili, “Maalesef Amerika toplu imha silahlarına ağırlık vermeye devam ediyor. Atom bombaları modern taşıyıcı B-2 Spirit ile F-35 uçaklarına uyarlanıyor” yorumu geldi.
Rusya’nın resmi RİA haber ajansına bu deneylerin ne anlama geldiğini anlatan nükleer silah uzmanı Aleksander Jilin ise şunları söyledi:
"Yenilenmiş B61-12 taktik atom bombası 9 Haziran tarihinde ABD tarafından Nevada çölünde denendi. Bombanın atılmasında radara görünmez B-2 Spirit uçağı kullanıldı. Bir ileriki aşamada aynı bombalar F-35 savaş uçaklarına da adapte edilecek. Amerika bölgece bombaları toplu imha silahlarına yatırım yapmaya devam ediyor. 2020 yılında yeni bombalar Türkiye, Almanya ve İtalya’daki NATO üslerinde yerini alacak. Farklı modern taşıyıcılar üzerinde çalışma yapılması bu askeri programın çok uzun vadeli olduğunu gösteriyor. 2046 yılına kadar ABD dışındaki üstlerde bulundurulan atom bombaları modernizasyonu 25 milyar dolara mal olacak."
ABD’nin şu anda Türkiye’deki üç askeri üste 50 civarında B61 taktik nükleer başlık bulundurduğu farklı kaynaklardan ileri sürülüyor.
NTV
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