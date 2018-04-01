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ABD ısrar ediyor: S-400 almayın

ABD ısrar ediyor: S-400 almayın.28203
  • Giriş : 01.04.2018 / 15:12:00

Washington yönetiminin Ankara'ya "Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçin" baskısını sürdürdüğü öğrenildi.

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ABD- Türkiye Savunma Ticareti Diyaloğu toplantılarının 5'incisinde Türk savunma sanayii üreticileri ve ABD şirketlerinin Türkiye'deki temsilcileriyle bir araya gelen Büyükelçi Kaidanow, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileriyle de toplantılar gerçekleştirecek.

Kadinow'un Ankara ziyaretinin gündemini değerlendiren bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, şunları söyledi: "Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek istemesini anlıyoruz. Ama bunu yaparken tüm NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle birlikte çalışabilen teçhizatı tedarik etmeleri gerekir. Bir Rus sistemi bu standardı sağlamayacaktır. Türk hükümet yetkilileriyle yaptığımız çok sayıdaki görüşmede, S-400 tedariki konusundaki endişelerimizi vurguladık. 'Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nın 231. bölümündeki listede yer alan Rusya kuruluşlarıyla, savunma ile ilgili herhangi bir alışveriş yapmaktan vazgeçmeleri yönünde Türk hükümetine baskı yapmaya devam ediyoruz."

HABERTÜRK

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