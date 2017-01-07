Facebook Twitter Rss

ABD istihbaratından şok suçlamalar

ABD istihbaratından şok suçlamalar.13215
  • Giriş : 07.01.2017 / 14:28:00

ABD'de CIA, NSA ve FBI'ın ortaklaşa hazırladığı 'hack raporu' şoke etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA, NSA ve FBI ortak bir 'hack raporu' hazırladı. Ortaklaşa hazırlanan bu raporda Rusya'ya yönelik çok ciddi suçlamalar yer aldı.

Raporda yer alan ifadelere göre Rusya, ABD'de gerçekleştirilen seçimlere müdahale ederek Trump'ın başkan seçilmesini sağladı. Aynı raporda Rusya'nın diğer ülkelerdeki seçimlere de müdahale edeceği uyarısında bulundu.

CIA, NSA ve FBI'ın ortak olarak hazırlayıp, mevcut başkan Barack Obama'ya teslim ettiği rapora göre Rusya seçimleri Trump'ın kazanması için siber savaş tekniklerini kullandı. Raporda, Moskova yönetimine bağlı internet 'trollerinin', seçim kampanyası boyunca Hillary Clinton aleyhine negatif haberleri sosyal medyada yayarak algı oluşturduğu belirtildi.

Raporda, Moskova'nın ABD ve dünyanın geleceğinde etkin söz sahibi olmak için ABD seçimlerine müdahale ettiği belirtilirken, "Rusya'nın ABD seçimlerine yönelik müdahalesinde çıkardığımız derslere bakarsak, diğer ülkelerde de seçimlere müdahale etmeyi deneyecekler. Özellikle ABD'nin müttefiki ülkelerinde." öngörüsünde bulunuldu.

İstihbarat raporunda ayrıca, Demokratların adayı Hillary Clinton ile ilgili e-maillerin sızdırılmasının sorumlusu olarak da Rusya gösterildi.

Rusya'nın Clinton'ın maillerini, Wikileaks kurucusu Julian Assange yoluyla sızdırdığı belirtilirken, sonrasında Assange'ın Rus devlet televizyonunda program yaptığına dikkat çekildi.

Habertürk

İzmir'deki terör saldırısında flaş gelişme!

İşte Muhammet Demir'in yeni takımı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Reina saldırganının ismi belli oldu!

Reina saldırganının ismi belli oldu!

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübüne terör saldırısı düzenleyen teröristin ismi belli oldu.

Başbakan: Sincar temizlenecek

Başbakan: Sincar temizlenecek

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslar için gittiği Irak'ta, İbadi ile görüşme sonrası açıklamalar

 

Polisler konvoy halinde çıktı

Polisler konvoy halinde çıktı

FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah İstanbul'da dev bir operasyon başlatıldı.

İzmir Valisi: Veriler PKK'yı gösteriyor

İzmir Valisi: Veriler PKK'yı gösteriyor

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Adliyesi'nde meydana gelen patlama için açıklama yaptı.

 

105 asker eşi gözaltına alındı!

105 asker eşi gözaltına alındı!

31 ilde yapılan operasyonlarda 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verildi.

El Bab'da 2 asker şehit

El Bab'da 2 asker şehit

El Bab operasyonunda 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya