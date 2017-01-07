ABD istihbaratından şok suçlamalar
Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA, NSA ve FBI ortak bir 'hack raporu' hazırladı. Ortaklaşa hazırlanan bu raporda Rusya'ya yönelik çok ciddi suçlamalar yer aldı.
Raporda yer alan ifadelere göre Rusya, ABD'de gerçekleştirilen seçimlere müdahale ederek Trump'ın başkan seçilmesini sağladı. Aynı raporda Rusya'nın diğer ülkelerdeki seçimlere de müdahale edeceği uyarısında bulundu.
CIA, NSA ve FBI'ın ortak olarak hazırlayıp, mevcut başkan Barack Obama'ya teslim ettiği rapora göre Rusya seçimleri Trump'ın kazanması için siber savaş tekniklerini kullandı. Raporda, Moskova yönetimine bağlı internet 'trollerinin', seçim kampanyası boyunca Hillary Clinton aleyhine negatif haberleri sosyal medyada yayarak algı oluşturduğu belirtildi.
Raporda, Moskova'nın ABD ve dünyanın geleceğinde etkin söz sahibi olmak için ABD seçimlerine müdahale ettiği belirtilirken, "Rusya'nın ABD seçimlerine yönelik müdahalesinde çıkardığımız derslere bakarsak, diğer ülkelerde de seçimlere müdahale etmeyi deneyecekler. Özellikle ABD'nin müttefiki ülkelerinde." öngörüsünde bulunuldu.
İstihbarat raporunda ayrıca, Demokratların adayı Hillary Clinton ile ilgili e-maillerin sızdırılmasının sorumlusu olarak da Rusya gösterildi.
Rusya'nın Clinton'ın maillerini, Wikileaks kurucusu Julian Assange yoluyla sızdırdığı belirtilirken, sonrasında Assange'ın Rus devlet televizyonunda program yaptığına dikkat çekildi.
Habertürk
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