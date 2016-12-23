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ABD itiraf etti: Başarısız olduk

ABD itiraf etti: Başarısız olduk.18162
  • Giriş : 23.12.2016 / 09:24:00

Amerika, Suriye polikasının başarısız olduğunu ve çöktüğünü itiraf etti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye itirafı geldi. Ülkede polikası çöken ABD, diplomatik girişimlerinin başarısız olduğunu kabul etti.

Amerikan hükümeti adına konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'de ülkesinin yürüttüğü politikayı anlattı.

Kirby, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen, 'Dışişleri Bakanı John Kerry'nin şunu daha iyi yapabilseydik diye düşündüğü bir konu var mı' sorusuna cevaben: "Dışişleri Bakanı'na soracak olsaydınız, size Suriye'de içinde bulunduğumuz durumdan dolayı nasıl hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyecek ilk kişi olurdu. Bizim Suriye'de politik bir geçiş sürecine ulaşma, Suriye halkının sesinin duyulacağı, daha iyi, daha güvenli ve birleşik bir Suriye diplomatik konusundaki diplomatik girişimlerimiz başarılı olmadı. Bu önümüzdeki bir kaç hafta içinde değişmez demek değil. Bir ay daha görevini sürdürecek, bizi istediğimiz noktaya getirmeye çalışacak. Sanırım kendisi bu konuda daha başarılı olabilmeyi dilediğini söylerdi " şeklinde konuştu.

Kirby, Halep'in yeniden Esad güçlerinin eline geçmesiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, Haleplilerin güvenliğinden, gereksinimlerinin karşılanmasından Suriye hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi. Kirby, "Elbette sorumlular. Aynı zamanda Halep'in alınması sürecinde yol açtıkları yıkımdan, açlıktan, felaketten de sorumlular" dedi.

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