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ABD, Japonya'ya F-35 filosu konuşlandırdı!

ABD, Japonya'ya F-35 filosu konuşlandırdı!.14754
  • Giriş : 19.01.2017 / 13:15:00

Japonya'da bulunan Amerikan Üssü'ne ilk kez F-35 filosu konuşlandırdı.

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Japonya'da flaş bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devleti ordusu, Japonya'da bulunan ve kendi kontrollerindeki üsste F35 filosu gönderdi.

Milliyet'te yayınlanan habere göre ABD'nin ilk F-35 Lightening II ortak taaruz uçağı  filosunun deniz aşırı ilk daimi görevini icra etmek üzere Japonya'daki Amerikan  üssüne vardığı bildirildi.

Üçüncü Deniz Piyade Seferi Kuvvetinden yapılan açıklamada, 121'inci  Deniz Savaş Uçakları Saldırı Filosundan kalkan 10 adet F-35B savaş uçağının,  Japonya'nın Iwakuni kentinde bulunan ABD Deniz Piyadeleri Hava Üssü’ne vardığı  duyuruldu.

Altı adet F-35B uçağının da üsse yazın konuşlandırılacağı ifade edilen  açıklamada, uçakların Pasifik Okyanusunu geçmek üzere önce Arizona'nın Yuma  Üssüne indiği oradan da okyanusu geçerek Japonya'ya uçtuğu belirtildi.

"Yeşil Şovalyeler" adı verilen F-35B filosunun Pasifik Kuvvetler  Komutanlığının sorumluluk bölgesinde yapılacak olan tatbikatlara ve ilk uçak  gemisi iniş kalkış eğitimlerine de katılacağı kaydedildi.

Açıklamalarına yer verilen 1. Deniz Hava Kanat Komutanı Korgeneral  Russel Sunborn, F-35'lerin Japonya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili şunları  söyledi:

"F-35B uçaklarının buraya gelmesi bizim Japonya ve Pasifik bölgesinin  güvenliğine dair taahhüdümüzü gösteriyor. Bölgedeki müttefiklerimize daha büyük  destek sağlamak için Pasifik bölgesine en ileri teknolojimizi getiriyoruz."

ABD F-35 uçaklarını A, B ve C serisi olarak üretiyor

Beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağının A serisi kara üzerindeki  pistlere iniş ve kalkış yapmaya uygun tasarımından dolayı Hava Kuvvetlerinde, B  serisi uçak gemileri gibi kısa pistlere inebilecek şekilde tasarlandığından  dolayı Deniz Piyadeleri ve Donanma’da, C serisi ise deniz üzerindeki  operasyonlarda saklanma kabiliyeti yüksek bir tasarıma sahip olduğundan Deniz  Kuvvetlerinin bünyesinde harekat icra edecek.

Zaman zaman yüksek maliyeti ve operasyonel duruma getirilmesinde  yaşanan aksaklıklar dolayısıyla gündeme gelen F-35 savaş uçağı programı en son  ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın hedefi haline geldi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden bu uçaklarının maliyetlerinin kontrol  dışı olduğunu ve koltuğu Başkan Barack Obama'dan devralacağı 20 Ocak tarihinden  sonra savunma harcamalarında tasarrufa gideceğini söylemişti.

Trump'ın bu çıkışı F-35 Programının konsorsiyumunun başını çeken  Lockheed Martin şirketinin hisselerince ciddi kayıplara neden olmuştu.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu  tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının 2018 yılına kadar ortaklara teslim  edileceği bildirilirken, Türkiye'nin verdiği 107 adet F-35 savaş uçağı  siparişinden ilk ikisini 2017'de teslim alması bekleniyor.

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