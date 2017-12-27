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ABD kararını açıkladı!

ABD kararını açıkladı!.21111
  • Giriş : 27.12.2017 / 21:02:00

Amerika Birleşik Devletleri, bölgeyi yakından ilgilendiren kararını açıkladı.

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ABD'nin öncülüğünde kurulan ve Suriye'de operasyonlar yürüten IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'de hükümet kontrolündeki bölgelerde operasyon yapmayacaklarını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre koalisyon yetkilisi Tümgeneral Felix Gedney, yaptığı açıklamada, "Esad kontrolündeki bölgelerde operasyonları sürdürmek niyetinde değiliz" dedi.

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