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ABD konsolosluğu çalışanı tutuklandı

ABD konsolosluğu çalışanı tutuklandı.18868
  • Giriş : 04.10.2017 / 22:34:00

ABD konsolosluğunda görevli olduğu öğrenilen bir personelin tutuklandığı ortaya çıktı.

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Tutuklanan M.T'nin casusluk ile suçlandığı öğrenildi. M.T, 4 gündür gözaltında tutulmuş.

Güvenlik sebebiyle büyük bir gizlilik içinde gözaltına alınan M.T, "Siyasi ve askeri casusluk, Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamaları çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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