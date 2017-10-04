ABD konsolosluğu çalışanı tutuklandı
Tutuklanan M.T'nin casusluk ile suçlandığı öğrenildi. M.T, 4 gündür gözaltında tutulmuş.
Güvenlik sebebiyle büyük bir gizlilik içinde gözaltına alınan M.T, "Siyasi ve askeri casusluk, Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs,Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamaları çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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