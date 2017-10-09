ABD konsolosluğunda 1 gözaltı daha
Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsoluğunda ikinci bir gözaltı daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Metin Topuz tutuklanmıştı.
Tutuklama kararı verilen kişinin de Türk vatandaşı olduğu ve eşinin FÖTÖ'nün çağrısından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı ortaya çıktı.
Gözaltı kararı verilen kişinin henüz yakalanmadığı ve konsolosluktan dışarıya çıkmadığı da belirtiliyor.
TRT
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