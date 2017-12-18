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ABD: Kuzey Kore bizi vuramaz!

ABD: Kuzey Kore bizi vuramaz!.25967
  • Giriş : 18.12.2017 / 08:39:00

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında sular durulmuyor.

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Sepet Beşik

Balistik füze denemeleri ile dünyanın yüreğini ağzına getiren ve Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore ile ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Mattis, Kore'nin ABD'yi vurma kapasitesinin olmadığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Kuzey Kore'nin ABD kıtasını vurabilecek kapasiteye sahip olduğuna inanmadığını" söyledi.

Basın toplantısında konuşan Mattis, "Kuzey Kore, şu ana kadar ABD'ye karşı tehdit unsuru oluşturabilecek bir kapasite göstermedi" dedi.

Savunma Bakanı Mattis, "Kuzey Kore'nin şimdiki uluslararası balistik füzelerinin ABD'yi vurma kapasitesi taşıdığına inanmıyorum" diye konuştu ve durumu değerlendirdiklerini söyledi.

Pyongyang yönetimi son olarak 28 Kasım'da nükleer füze denemesi gerçekleştirmişti.

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