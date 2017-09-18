ABD: Kuzey Kore yok olacak!
Amerika Birleşik Devletleri savaşa hazır. Birleşmiş Milletler Temsilcisi Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın boş bir tehdit savurmadığını belirtti. ABD, Kuzey Kore'nin yok edilmesi gerektiğini savundu.
BM'de her şeyi tükettiklerini vurgulayan temsilci Haley, "Kuzey Kore sorununu memnuniyetle General Mattis'e bırakabilirim çünkü onun birçok askeri seçeneği var. Biz sorumluluk sahibi olarak bütün diplomatik yolları denemek istedik, eğer bu işe yaramazsa General Mattis icabına bakacak" dedi. Kore Yarımadası üstündeki tatbikata katılan ABD'nin ünlü savaş uçağı B-1B ile F-35 jetleri, gerçek bombalar bıraktı.
ABD yönetimi, füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye bugüne kadarki en sert tepkilerden birini verdi. CNN televizyonuna bağlanan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Pyongyang yönetiminin diplomatik çözüme kulak asmadığı takdirde Kuzey Kore'nin yok olacağını söyledi.
Programda Haley'e Başkan Donald Trump'ın 'Kuzey Kore'nin ABD'nin gazap ve öfkesiyle karşı karşıya kalacağı' tehdidine rağmen Pyongyang'ın Goam adasını vurmakla tehdit ettiği, hidrojen bombası denediği ve fırlattığı iki füzenin Japonya'nın üzerinden geçtiği hatırlatıldı; "Trump boş tehditte mi bulundu? sorusu yöneltildi.
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