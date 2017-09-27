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ABD'li bakan geldi, füze düştü!

ABD'li bakan geldi, füze düştü!.16014
  • Giriş : 27.09.2017 / 10:33:00

Amerikalı Bakan Mattis'in Afganistan ziyareti sırasında şoke eden bir olay yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı James Mattis büyük bir tehlike atlattı. Mattis'in Afganistan'a uçağının inmesinin ardından Kabil Havalanı yakınlarına füze düştü.

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