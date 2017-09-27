ABD'li bakan geldi, füze düştü!
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı James Mattis büyük bir tehlike atlattı. Mattis'in Afganistan'a uçağının inmesinin ardından Kabil Havalanı yakınlarına füze düştü.
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Harekete geçildi! Facebook yasaklanıyor!
Rusya'da sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kaldırılabileceği öğrenildi.
Bu fotoğraftaki Canan Karatay değil
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un ağırladığı Thelma Bishop, tıpkı Canan Karatay'a benziyor.
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Irak'ın Kerkük şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği öğrenildi.