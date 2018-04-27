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ABD'li Bakan ilk ziyaretini İsrail'e yapacak

ABD'li Bakan ilk ziyaretini İsrail'e yapacak.13420
  • Giriş : 27.04.2018 / 14:37:00

Çiçeği burnunda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek.

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Sepet Beşik

Çiçeği burnunda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, göreve hazır. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğününü dünyaya duyuran ABD'nin yeni Bakan'ı ilk ziyaretini İsrail'e gerçekleştirecek.

ABD Senatosu’nun Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesini bugün onayladığı Mike Pompeo’nun gelecek hafta İsrail’i ziyaret edeceği belirtildi.

Pompeo’nun ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceği aktarıldı.

Mike Pompeo Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü olduğu sırada İsrail’i 3 kez ziyaret etmişti.

TRT

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