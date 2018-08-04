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ABD'li bakanların mal varlığı dondurulacak

ABD'li bakanların mal varlığı dondurulacak.21111
  • Giriş : 04.08.2018 / 12:44:00

Amerika Birleşik Devletleri bakanlarının mal varlığı dondurulacak.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nin Brunson konusunda uyguladığı yaptırım kararklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi. Erdoğan, ABD'li bakanlarının mal varlığının dondurulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin son İzmir'deki Papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak adımdır. ABD bu adımla birlikte aslında Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır" dedi. Erdoğan, "ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız" diye konuştu.

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