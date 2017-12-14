ABD'li firmadan tek kalemde 100 uçak siparişi!
ABD merkezli Delta Airlines, filosunu yenilemek için alacağı 100 uçak için Fransız Airbus ile anlaştı.
Delta Air Lines Avrupalı uçak imalatçısı Airbus’a tarihinin en büyük siparişlerinden birini verdi ve 100 adet A321neo alacağını açıkladı. Sözkonusu anlaşmanın mali boyutunun 12.7 milyar dolar olduğu bildirildi.
Delta’nın alacağı uçaklarda Pratt & Whitney PW1133G-JM tipi motorlar kullanılacağı bildirildi. Havayolu daha önce de tamamı CFM56 tipi motorlara sahip 117 adet A321ceo siparişi vermişti.
7.408 km menzile sahip A321neo uçaklarında yeni kapı ve gövde geliştirmeleriyle kabinde daha fazla alan sunuluyor. A320 ailesinin en büyük üyesi olan A321 240 yolcu kapasitesine sahip. En yeni motorları, aerodinamik gelişmeleri ve kabin yeniliklerini bir araya getiren A321neo, yakıt tüketiminde yüzde 20'lik önemli bir azalma sağlayacak.
2010 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana 96 müşteriden 5.300'den fazla sipariş alan A320neo ailesi pazarın 60’ına hakim.
Kokpitaero
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