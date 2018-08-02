ABD'li komutan Ankara'da
Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Kuvvet Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparotti Ankara'da Hulusi Akar ile buluştu.
Scaparotti, Ankara'da hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hem de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüştü. Görüşmelerin ana gündem başlığı Suriye oldu.
Ankara-Washington hattında Rahip Brunson gerginliği devam ederken, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir konuğu ağırladı. ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, başkentte temaslarda bulundu.
Amerikalı komutanın ilk durağı, Milli Savunma Bakanlığı'ydı. Bakan Hulusi Akar'la bir araya geldi. Scaparotti, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bir araya geldi.
Scaparotti'nin Ankara temaslarında ana gündem, Suriye başlığı oldu. Münbiç'in YPG unsurlarından temizlenmesi için üzerinde uzlaşılan ve uygulamaya konulan yol haritası değerlendirildi. Bu çerçevede, Türk ve ABD orduları tarafından Münbiçte belirlenen alanda 23.'sü tamamlanan bağımsız devriye faaliyetleri ile ortak devriye için yapılan hazırlıklar ele alındı. YPG unsurlarının çekilmesine ilişkin son saha raporları da değerlendirildi.
NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı'nın Ankara ziyaretinde başta DAEŞ'le mücadele ve terör tehdidine karşı sınır bölgelerinde güven arttırıcı önlemler alınmasina yönelik değerlendirmeler de yapıldı.
Ziyaretin ardından Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Irak ve Suriye'deki genel durum ile NATO konuları hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.
Scaparrotti, Türkiye ziyaretinin ikinci gününde Adana ve İzmir'e gidecek. Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevli askerlerle bir araya gelecek olan Scaparotti, İzmir'deki NATO Üssü'nde, NATO Müttefik Kara Kuvvetleri devir-teslim törenine katılacak.
NTV
DİĞER HABERLER
Rize'yi sel aldı! Binalarda mahsur kalanlar var
Rize'de etkisini gösteren şiddetli yağış vatandaşa zor anlar yaşattı.
AYM'den flaş Kılıçdaroğlu kararı!
Anayasa Mahkemesi, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili kararını verdi.
AK Parti vekil taburcu edildi
AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Eski milletvekili için TBMM'de tören düzenlendi
Eski milletvekili İsmail Göksel için TBMM'de tören düzenlendi.
Beşiktaş'ta kamyon devrildi! Trafik kilit
İstanbul Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildiği öğrenildi.