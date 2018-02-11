ABD'li komutan McMaster İstanbul'a geliyor
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya geldi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’u ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmüştür. Görüşmede, Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
HÜRRİYET
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