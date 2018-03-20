ABD'li komutan YPG'li teröristlerle buluştu
Türkiye'nin tüm tepkisine rağmen terör örgütlerine yardımı sürdüren Amerika Birleşik Devletleri yeni bir skandala daha imza attı. ABD'li askeri heyet, Münbiç'te teröristlerle buluştu.
Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Münbiç'e gelen ABD'li askeri heyet, ilçeyi işgal eden PKK/YPG'lilerle buluştu. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafta, bir ABD'li komutanın teröristlerin arasında oturduğu görülüyor.
ABD ve Türkiye, Münbiç'teki PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi ve ilçede güvenliği iki ülkenin askerlerinin sağlaması için anlaşmaya varmıştı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsüne, Amerikan güçlerinin Münbiç'te kalmaya devam edip etmeyecekleri soruldu. Gece yarısı soruyu yanıtlayan Albay Robert Manning, "Aksi bir işaret görmüyorum. Bu konuda size daha sonra geri döneceğim" yanıtını verdi.
2016 yazında terör örgütü DEAŞ'ın temizlendiği Münbiç'e terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler yerleşti. ABD defalarca söz vermesine rağmen PKK/YPG'liler Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmedi.
MİLLİYET
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