Facebook Twitter Rss

ABD'li komutan YPG'li teröristlerle buluştu

ABD'li komutan YPG'li teröristlerle buluştu.21298
  • Giriş : 20.03.2018 / 10:44:00

ABD'li komutan, Münbiç'te PKK/YPG'li teröristlerle buluştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Türkiye'nin tüm tepkisine rağmen terör örgütlerine yardımı sürdüren Amerika Birleşik Devletleri yeni bir skandala daha imza attı. ABD'li askeri heyet, Münbiç'te teröristlerle buluştu.

Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Münbiç'e gelen ABD'li askeri heyet, ilçeyi işgal eden PKK/YPG'lilerle buluştu. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafta, bir ABD'li komutanın teröristlerin arasında oturduğu görülüyor.

ABD ve Türkiye, Münbiç'teki PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi ve ilçede güvenliği iki ülkenin askerlerinin sağlaması için anlaşmaya varmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsüne, Amerikan güçlerinin Münbiç'te kalmaya devam edip etmeyecekleri soruldu. Gece yarısı soruyu yanıtlayan Albay Robert Manning, "Aksi bir işaret görmüyorum. Bu konuda size daha sonra geri döneceğim" yanıtını verdi.

2016 yazında terör örgütü DEAŞ'ın temizlendiği Münbiç'e terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler yerleşti. ABD defalarca söz vermesine rağmen PKK/YPG'liler Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmedi.

MİLLİYET

Kaliforniyum için TAEK'ten açıklama

Eski cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

NATO: Rusya bizi bölmeye çalışıyor

NATO: Rusya bizi bölmeye çalışıyor

NATO'dan Rusya Federasyonu ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Trump idam istedi

Trump idam istedi

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu tacirleri için idam istedi.

 

Trump'tan o savcı için açıklama

Trump'tan o savcı için açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Savcı Mueller ile ilgili açıklama yaptı.

İran'da 5 şiddetinde deprem meydana geldi

İran'da 5 şiddetinde deprem meydana geldi

İran'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

 

Rusya: Affetmeyiz

Rusya: Affetmeyiz

Rusya Federasyonu Büyükelçisi Yakovenko, İngiltere'nin iddialarına yanıt verdi.

Brennan'dan Trump'a: ABD seni yenecek

Brennan'dan Trump'a: ABD seni yenecek

Eski CIA Direktörü Brennan, ABD Başkanı Trump hakkında sert sözler sarfetti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya