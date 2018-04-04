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ABD'li komutandan şok YPG açıklaması

ABD'li komutandan şok YPG açıklaması.24514
  • Giriş : 04.04.2018 / 09:42:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden terör örgütü YPG ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

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Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye silah yardımında bulunan ABD'den şoke eden açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri CENTCOM komutanı Votel, YPG'nin sahadaki ana ortakları olduğunu belirtti.

YPG'nin Afrin'e gitmesinin DAEŞ operasyonlarını etkilediğini belirten ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph L. Votel, YPG'nin sahadaki ana ortakları olduğunu söyledi.

Votel, DAEŞ'in faaliyet gösterdiği alanlar olduğunu ve operasyonların devam etmesi gerektiğini de ifade etti.

ABD'nin DAEŞ'le Mücadele Özel Temsilcisi Bret McGurk ise DAEŞ'e karşı mücadelenin bitmediğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Suriye'den çekilmeyi ciddi şekilde düşündüğünü belirterek, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek" açıklamasında bulunmuştu.

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