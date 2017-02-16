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ABD'li komutandan Trump'a muhtıra

ABD'li komutandan Trump'a muhtıra.15019
  • Giriş : 16.02.2017 / 08:08:00
  • Güncelleme : 16.02.2017 / 10:50:02

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ülkesinde endişe yaratıyor.

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Yürütttüğü seçim kampanyaları ve başkan seçilmesinin ardından yaptıkları ile tüm dünyada olay yaratan Donald Trump'a ilk tepki geldi. ABD Özel Kuvvetler Komutanı R. Thomas, Trump yönetiminin kaçınılmaz bir karmaşa içinde olduğunu söylerek endişesini bildirdi.

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas Amerikan hükümetinin "kaçınılmaz bir karmaşa içinde" olduğunu ve bu durumun DEAŞ ile mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Orgeneral Thomas Maryland eyaletinde 28'incisi düzenlenen Özel Kuvvetler/Düşük Yoğunluklu Çatışmalar Sempozyumunda konuştu.

"UMARIZ KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜR"

ABD'nin başta Irak ve Suriye'de olmak üzere DEAŞ terör örgütü ile verdiği mücadelede özel kuvvet birliklerinin rolüne değinen Thomas şu ifadelere yer verdi:

"Hükümetimiz kaçınılmaz bir karmaşanın içinde olmaya devam ediyor. Ümit ediyorum ki kısa sürede çözsünler çünkü savaşta olan bir ulusuz."

General karmaşadan kastını açıklamadı ancak bu sözleri ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifasından kısa bir süre sonra geldiği için Trump yönetimi ile istihbarat kurumları arasındaki örtülü mücadeleyi kastettiği yorumlarına neden oldu.

Daha sonra yorumları sorulan General, "Bir komutan olarak hükümetimizin mümkün olduğunca istikrarlı olması konusunda endişelerim var." dedi.

Thomas ayrıca politik istikrarsızlığın devam eden askeri operasyonlara yönelik sonuçlarının olabileceğini ifade etti.

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