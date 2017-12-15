ABD'li komutanlar Genelkurmay'da
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Kuvvetler Komutanı Scaparrotti ve ABD Merkez Kuvvetler komutanı ile toplantı gerçekleştirdi.
toplantıda, başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleri ile mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili hususların görüşüldüğü bildirildi.
NTV
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