ABD'li Müşteşar bakanlığa çağrıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı bakanlığa çağrıldığı öğrenildi.
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