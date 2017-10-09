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ABD'li Müşteşar bakanlığa çağrıldı

ABD'li Müşteşar bakanlığa çağrıldı.10551
  • Giriş : 09.10.2017 / 13:21:00

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı bakanlığa çağrıldı.

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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı bakanlığa çağrıldığı öğrenildi.

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