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ABD'li rahip Brunson cezaevinden çıktı

ABD'li rahip Brunson cezaevinden çıktı.18312
  • Giriş : 25.07.2018 / 18:05:00

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı rahip Brunson cezaevinden çıktı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu iddia edilen Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı rahip Brunson cezaevinden çıktı.

ABD'li rahip Brunson'a verilen ev hapsi kararı uygulamaya koyuldu. Rahip, Buca Cezaevinden çıkış yaptı.
İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrildi. ABD'li rahip Brunson'a verilen ev hapsi kararı uygulamaya koyuldu. Rahip Buca Cezaevinden çıkış yaptı.

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