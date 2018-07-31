Facebook Twitter Rss

ABD'li yetkililer, Taliban ile görüşme yaptı

ABD'li yetkililer, Taliban ile görüşme yaptı.18884
  • Giriş : 31.07.2018 / 14:31:00

Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer, Taliban ile görüşme yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Alice Wells, Taliban liderleriyle görüşme yaptı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Büyükelçi Wells'in başkanlık ettiği ABD heyetinin, Taliban liderleriyle yaptığı görüşmenin Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştiği ifade edildi.

TALİBAN İLE AFGANİSTAN ARASINDA ATEŞKES

Haberde, görüşmenin amacının, Ramazan Bayramı sırasında "Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki ateşkes ile görüşmelerde elde edilen ivmenin korunması" olduğu belirtildi.

Öte yandan Amerikan New York Times gazetesi ise görüşmede Afgan hükümeti yetkililerin bulunmadığını öne sürdü.

New York Times'ın, Taliban üyelerine dayandırdığı haberinde, toplantının Afganistan'da barış görüşmelerine başlanmasına yönelik olduğu, Taliban'ın bu görüşmeden olumlu sonuçlar almayı beklediği kaydedildi.

BARIŞ GÖRÜŞMESİ TOPLANTISI

Gazeteye açıklama yapan Afgan hükümeti yetkilileri ise barışa yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "Bu, Afgan hükümetinin yürüttüğü bir süreç. Görüşmeler, Taliban ve Afgan hükümeti arasında gerçekleşiyor" dedi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili ise ABD ordusunun söz konusu görüşmelerde bulunmadığını söyledi.

TRT

Merkez Bankası enflasyon tahmini yükseltti

İstanbul'da polise silahlı saldırı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya: İran'ı zorlayamayız

Rusya: İran'ı zorlayamayız

Rusya'dan Suriye ve İran ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Ülkeler alarma geçti! Momo tehlikesi

Ülkeler alarma geçti! Momo tehlikesi

Mavi Balina oyununun ardından 'Momo' isimli oyun ülkeleri alarma geçirdi.

 

2 Filistinli şehit edildi

2 Filistinli şehit edildi

2 Filistin vatandaşı daha İsrail askerleri tarafından şehit edildi.

O ülke fena sallandı! 6.4 şiddetinde deprem

O ülke fena sallandı! 6.4 şiddetinde deprem

Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Trump'ın sözleri dünyayı şaşkına çevirdi

Trump'ın sözleri dünyayı şaşkına çevirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri dünyayı şaşkına çevirdi.

Amber Heard'den Johnny Depp'e cevap

Amber Heard'den Johnny Depp'e cevap

Amber Heard'den Johnny Depp'in dövme hamlesine sert bir yanıt geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya