ABD Maslahatgüzarı Dışişleri'nde
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilik Maslahatgüzarı Philip Kosnett, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ABD desteği ile yeni ordu kuracağı iddiları üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Kosnett, Dışişleri Bakanlığı'nda Genel Müdür Kerem Kıratlı ile görüştü. Son dönemde "YPG'nin ABD desteği ile Suriye'nin kuzeyinde yeni bir ordu kurmaya çalıştığı iddia" edilmişti. Yeni askeri yapının isminin, muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için "kuzey ordusu" şeklinde seçildiği haberleri de çıkmıştı. Bütün bu gelişmelerin ABD'li Maslahatgüzar ile ele alındığı ifade ediliyor.
Ayrıca Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılması planlanan Demokratik Suriye Kongresi öncesinde İdlib'de ve sahada yaşanan gelişmelerin de görüşmede konuşulan başlıklar arasında olduğu belirtiliyor.
NTV
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