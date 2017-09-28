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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Adana'da

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Adana'da.16106
  • Giriş : 28.09.2017 / 20:55:00

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Adana'ya geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın makamını ziyaret etti. Bass, gerçekleştirdiği ziyarette Adana'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın makamında gerçekleşen ziyarette ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Demirtaş'a teşekkür  ederek, "Karşılaştığımız zorluklar karşısında üç yıl boyunca buradaki mesleki  hayatımda bana gösterdiğiniz yakınlık ve destekten dolayı teşekkür ediyorum.  Adana'da olmaktan her zaman çok mutlu oldum." diye konuştu.

Daha sonra basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ABD'nin Adana  Konsolosu Linda Stuart Specht de bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, halen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini  yürüten John Bass'ı Kabil Büyükelçiliğine aday göstermişti.

TRT

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