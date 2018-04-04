ABD'nin askeri helikopteri düştü
Kaliforniya'da 3. Deniz Hava Filosu'nun kullandığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Sikorsky CH-53E tipi askeri helikopterin düştüğü duyuruldu. Yaşanan kazada 4 kişi can verdi.
NTV
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