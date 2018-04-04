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ABD'nin askeri helikopteri düştü

ABD'nin askeri helikopteri düştü.17473
  • Giriş : 04.04.2018 / 09:37:00

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri helikopterin düştüğü duyuruldu.

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Kaliforniya'da 3. Deniz Hava Filosu'nun kullandığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Sikorsky CH-53E tipi askeri helikopterin düştüğü duyuruldu. Yaşanan kazada 4 kişi can verdi.

 

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