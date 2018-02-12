ABD'nin Pasifik adalarında 6 şiddetinde deprem
ABD'nin Pasifik adalarından Northern Mariana ve Guam adasında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaubı yaşanmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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