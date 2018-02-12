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ABD'nin Pasifik adalarında 6 şiddetinde deprem

ABD'nin Pasifik adalarında 6 şiddetinde deprem.19030
  • Giriş : 12.02.2018 / 07:44:00

ABD'nin Pasifik adalarından Northern Mariana ve Guam adasında 6 şiddetinde deprem yaşandı.

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Büyüyen Beşik

ABD'nin Pasifik adalarından Northern Mariana ve Guam adasında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaubı yaşanmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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