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ABD'nin planı Trump'ın masasında!

ABD'nin planı Trump'ın masasında!.12193
  • Giriş : 12.09.2017 / 10:47:00

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran planı Trump'ın masasına geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin İran planı ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına geldi. Trump, İran, Irak ve Suriye'deki Şii militan gruplara daha sert cevaplar verileceğini belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre, strateji Savunma Bakanı Jim Mattis, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster tarafından hazırlandı ve Cuma günü yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Başkan Donald Trump'a sunuldu.

Planın, balistik füze programını kontrol altına almak için Tahran yönetimi üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığı öne sürüldü.

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, "İran'ın özellikle Suriye,Irak ve Yemen'de yürüttüğü teröre destek, bölgeyi istikrarsızlaştırmak gibi aktivitelere karşı geniş bir strateji olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

İran planının siber casusluk ve nükleer üretimi gibi alanları da hedeflediği belirtildi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nde masaya konulan planda, ABD'nin Yemen'deki Husilere, Gazze ve Sina'daki Filistinli gruplara giden İran'ın silahlı gemilerine daha agresif müdahalelerde bulunması seçeneğinin de yer aldığı ifade edildi.

İran'a yönelik yeni ABD stratejisini içeren planın Eylül ayının sonuna kadar kabul edilip, kamuya açıklanması bekleniyor.

TRT

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