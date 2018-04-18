ABD'nin Rusya ile ilgili kararı açıklandı!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne mektup yollandı. ABD, Rusya'ya kısa süre içinde yeni yaptırım koymayı düşünmediğini iletti.
Rus haber ajansları, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Washington'daki Rusya büyükelçiliğine, Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar getirmek için acil planları bulunmadığını bildirdiğini duyurdular.
TASS ajansının haberine göre Rusya dışişleri bakanlığından bir kaynak, "ABD'nin Rus büyükelçiliğine şimdilik yeni yaptırımlar getirilmeyeceğini bildirdiğini teyit edebilirim" dedi.
Benzer bir bilgi Interfax ajansından da açıklandı.
HÜRRİYET
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