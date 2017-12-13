ABD'nin silahları Türkiye'ye dönüyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye verdiği silahlar Türkiye'ye yönelik saldırılarda kullanılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bastığı mağaralardan ABD silahları çıkıyor.
DEAŞ'la mücadele kılıfı altında PKK'nın Suriye kolu YPG'ye açık açık silah gönderen ve Suriye'nin kuzeyindeki terör kamplarında eğitim veren ABD'nin silahları Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Anadolu Ajansı'nın derlemesine göre, ABD'nin terör örgütü YPG/ PKK'ya silah yardımını kapsayan ilk sevkıyatı, 7 Nisan'da Rümeylan hava üssüne yapıldı. O tarihten itibaren aralıklarla yapılan yardımlar devam ederken, ABD'nin gönderdiği silahları taşıyan TIR'ların görüntüleri de basına yansıdı. ABD'nin yardımlarının toplamda 30-40 bin kişilik orduyu donatacak niteliğe sahip olduğuna dikkat çekilmişti.
Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo da ABD'nin silah yardımında bulunduğunu itiraf edip "Silahların nereye gittiği umurlarında değildi, bir kere bile sormadılar" dedi.
SABAH
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