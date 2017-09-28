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ABD'nin skandal açıklamasına jet yanıt

ABD'nin skandal açıklamasına jet yanıt.17851
  • Giriş : 28.09.2017 / 19:38:00

Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan "IKBY" açıklamasına Dışişleri'den yanıt geldi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün skandal açıklamalarına karşılık Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun açıklaması gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'nin IKBY referandumuna ilişkin söyleminin tehditkar olabileceği yönündeki ifadesi ile ilgili soruya "Türkiye, IKBY tarafından gerçekleştirilen gayrimeşru referandum öncesinde ve sonrasında açık ve net bir tutum benimsemiştir. Bu tutum Irak halkının tamamının huzur ve refahının gözetilmesine, uluslararası hukukun ve Irak anayasasının hakim kılınmasına, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına öncelik veren ilkesel bir temele dayanmaktadır.   Gelinen aşamada Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde tüm uluslararası toplumun tutarlı, ikirciksiz ve sarih bir tutum ortaya koyması lazımdır." şeklinde cevap verdi.

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