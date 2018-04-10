ABD'nin Suriye tehdidine Çin'den yanıt
Duma'da kimyasal silah saldırı yapılması ve İsrail'in Esad rejimine ait askeri havaalanını vurması dünyayı karıştırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın askeri müdahale açıklamasına ise Çin'den yanıt geldi.
Saldırı hakkında “kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma” çağrısı yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin’in “amaçsız güç kullanımına” karşı olduğunu duyurdu.
Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Şuang basın brifinginde ülkesinin “amaçsız güç kullanımına veya güç kullanma tehdidine karşı olduğunu” söyledi.
Sözcü, Duma’daki saldırı konusunda “kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma yapılmadan hiçbir tarafın sonuçlar konusunda peşin yargıda bulunup rasgele yargılara varmaması gerektiğini” söyledi.
Sözcü ayrıca “Askerî yollar bizi bir yere götürmez” açıklamasında bulundu.
TRT
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