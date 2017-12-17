'ABD'nin teröriste maaş vermesi kabul edilemez'
Bakan Gül, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Samsun Şubesi'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını cevapladı.
ABD Adalet Bakanı Sessions'a eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davaya ilişkin gönderdiği mektubun içeriği konusunda bilgi veren Gül, Amerika'da kurgulanan bir tiyatroyu izlediklerini belirtti.
'TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE EDİYOR'
Hiçbir şekilde temeli olmayan bir davanın bütün dünyanın gözü önünde cereyan ettiğini vurgulayan Gül, "Burada terör örgütünün haberleşme kaynağı olan 'ByLock' tespit edilen firari bir terör örgütü üyesi ve FETÖ'nün bu işlerle ilgili legal yapılanmasına katkıda bulunmuş örgüt üyesini orada kollamak, korumak, kamu kurumları tarafından maaş bağlamak, aylık vermek asla kabul edilebilir durum değil. Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden bir hukuk devleti. Yanı başımızda birçok terör örgütü ile mücadele ederken, aslında Ankara'nın güvenliği, bütün dünya başkentlerinin güvenliği ile eşdeğerdir" ifadesini kullandı.
'İLİŞKİLERİ TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYACAK ŞEKİLDE ZEDELEYEBİLİR'
Türkiye'nin insanlık adına terörle mücadele ettiğine işaret eden Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:
"Terörle mücadele, küresel şekilde bütün ülkelerin el birliğiyle yapması gereken bir mücadele. Türkiye bu mücadeleyi verirken, terör örgütleriyle mücadele ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin bir terör örgütü üyesi ve mensubunu maaşa bağlaması, koruması, Türkiye aleyhine dezenformasyon ve kampanyanın öncüsü olan bir süreçte sessiz kalması asla kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde devam etmesi, telafisi mümkün olmayacak birtakım zarar ve ilişkilerin zedelenmesine sebebiyet doğurabilir. Her ülke stratejik müttefik ise bu müttefikliğin gereği olarak bu anlamda daha hassas olması gerekir. Türkiye olarak bu hassasiyeti, işbirliğini yapan bir ülkeyiz ama Türkiye'nin bekasını tehdit eden terör örgütleriyle bu anlamda… İşte güneyimizde terör örgütümüze verilen destek, yine FETÖ terör örgütüne verilen bu anlamdaki desteğin asla kabul edilebilmesi mümkün değil. Amerikalı muhatabımızdan derhal bu kurguya, bu hukuk dışı uygulamaya son verilmesini ve Türk yargısı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan bu FETÖ terör örgütü üyesi eski emniyetçinin ülkemize iadesi talebinde bulunduk."
'TÜRK YARGISI, PENSİLVANYA'YI DEĞİL, ANAYASA'YI DİKKATE ALIR'
Bakan Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in farklı metotlarla terör örgütü üyelerine mesaj verdiğini vurgulayarak, "Terör örgütü üyeleri subliminal mesajlarla, gerek onların kurguladığı dizilerle, diğer birçok boyutlarla, haberleşme ağlarıyla bu tür talimatları zaten veriyorlar. Şu anda verilen mücadele Pensilvanya'ya değil, Anayasa'ya bağlı bir hukuk sistemini oluşturmak için hükümetimizin vermiş olduğu, Türk yargı mensuplarının vermiş olduğu bir mücadeledir. Dolayısıyla bu konuda çok önemli mesafe alınmıştır. Talimatlarla hareket eden, oradan gelen talimatları, Pensilvanya'yı değil de Anayasa'yı dikkate alan Türk yargı mensupları şu anda iş başındadır. Anayasa'dan değil de Pensilvanya'dan bu tür talimatlar alanlar zaten ihraç edilmiştir" diye konuştu.
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