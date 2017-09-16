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ABD'nin yeni kabusu: Jose!

ABD'nin yeni kabusu: Jose!.29173
  • Giriş : 16.09.2017 / 12:00:00

Amerika Birleşik Devletleri, yaşanan doğal afetlerle savaşıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas ve Florida eyaletlerinde 250 milyar dolarlık hasara neden olan Harvey ve Irma kasırgasının yaraları henüz sarılırken, ülke bir felakete daha hazırlanıyor.

Ulusal Hava Tahmin Merkezi, Jose kasırgasının bu hafta başı New Jersey ve Long Island'da sahil boyunca etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

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