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ABD: Operasyondan dolayı kaygılıyız

ABD: Operasyondan dolayı kaygılıyız.16052
  • Giriş : 22.01.2018 / 16:50:00

Amerika Birleşik Devletleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu hakkında açıklama yaptı ve Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için elinden geleni yapacağını belirtti.

Reuters'in aktardığına göre Londra'ya gittiği sırada gazetecilere açıklama yapan ABD Dışişleri Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonundan dolayı kaygılı olduklarını söyledi.

Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti.

Tillerson, "Suriye'de her iki taraftan da itidal ve sivil kaybının azalmasını istiyoruz. ABD, Suriye'de istikrarın getirilmesine ve iç savaşın sona ermesi için Cenevre sürecine odaklanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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