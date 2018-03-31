ABD, oraya asker yığıyor
İzlediği Suriye politikası ile zaman zaman tepki çeken Amerika Birleşik Devletleri, Menbiç ile ilgili harekete geçti ve YPG'ye yapılacak olası bir operasyonu engellemek için bölgeye asker yığdı.
Türkiye ile Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç için karşı karşıya gelen ABD, bir yandan YPG'lilere para yardımını dondurma kararı alırken Menbiç'teki özel operasyonlar birliğini bu hafta genişletti.
Ordu sözcüsü ve koalisyonun halkla ilişkiler direktörü Albay Thomas F. Veale, Amerika’nın Sesi’ne gönderdiği açıklamada, yeni konuşlanmanın bölgedeki koalisyon askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir koruma önlemi olduğunu söyledi.
Veale, "Koalisyon güçleri, Menbiç Askeri Konseyi ile resmi ilişkileri üzerinden, operasyonlar için ortak bir işbirliği mekanizması oluşturuyor" dedi.
ABD’li askeri sözcü Albay Thomas F. Veale ile bölgede özel operasyondan kaç askerin konuşlandırıldığını açıklamayı reddetti. Veale, tehditi bertaraf edecek seviyede koruma gücü sağlandığını belirtmekle yetindi.
Suriye’nin kuzeyinde bulunan bir Amerika'nın Sesi muhabiri ise, ABD güçlerinin Menbiç’in kuzeybatısındaki Sayur Çayı vadisi boyunca yerleştiğini bildiriyor.
Ankara, YPG'li teröristlerin kritik ilçeden çıkmasını şart koşuyor. En yetkili ağızlardan birçok kez Menbiç'e operasyon sinyali verildi, son MGK bildirisinde Türkiye'nin inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği ilan edildi.
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, dün ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret etti ve muhataplarıyla Menbiç'i masaya yatırdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada Ankara ve Washington'ın YPG'li teröristlerin ilçeyi terk etmesi için ortak bir 'anlayış'a vardığını söylemişti.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Menbic'ten iki gündür fotoğraflar geçiyor. YPG'li teröristlerin ilçe merkezinde kimlik kontrolü yaptığı görülürken, bir köy evine çekilen ABD bayrağı ve önünde bekleyen Amerikan askerleri dikkat çekiyor. AP'nin karelerinde ayrıca ABD zırhlı araçları da var.
TRT
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