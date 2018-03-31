Facebook Twitter Rss

ABD, oraya asker yığıyor

ABD, oraya asker yığıyor.20025
  • Giriş : 31.03.2018 / 08:38:00

Amerika Birleşik Devletleri, Menbiç ile ilgili harekete geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İzlediği Suriye politikası ile zaman zaman tepki çeken Amerika Birleşik Devletleri, Menbiç ile ilgili harekete geçti ve YPG'ye yapılacak olası bir operasyonu engellemek için bölgeye asker yığdı.

Türkiye ile Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç için karşı karşıya gelen ABD, bir yandan YPG'lilere para yardımını dondurma kararı alırken Menbiç'teki özel operasyonlar birliğini bu hafta genişletti.

Ordu sözcüsü ve koalisyonun halkla ilişkiler direktörü Albay Thomas F. Veale, Amerika’nın Sesi’ne gönderdiği açıklamada, yeni konuşlanmanın bölgedeki koalisyon askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir koruma önlemi olduğunu söyledi.


Veale, "Koalisyon güçleri, Menbiç Askeri Konseyi ile resmi ilişkileri üzerinden, operasyonlar için ortak bir işbirliği mekanizması oluşturuyor" dedi.

ABD’li askeri sözcü Albay Thomas F. Veale ile bölgede özel operasyondan kaç askerin konuşlandırıldığını açıklamayı reddetti. Veale, tehditi bertaraf edecek seviyede koruma gücü sağlandığını belirtmekle yetindi.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan bir Amerika'nın Sesi muhabiri ise, ABD güçlerinin Menbiç’in kuzeybatısındaki Sayur Çayı vadisi boyunca yerleştiğini bildiriyor.

Ankara, YPG'li teröristlerin kritik ilçeden çıkmasını şart koşuyor. En yetkili ağızlardan birçok kez Menbiç'e operasyon sinyali verildi, son MGK bildirisinde Türkiye'nin inisiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği ilan edildi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, dün ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret etti ve muhataplarıyla Menbiç'i masaya yatırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada Ankara ve Washington'ın YPG'li teröristlerin ilçeyi terk etmesi için ortak bir 'anlayış'a vardığını söylemişti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Menbic'ten iki gündür fotoğraflar geçiyor. YPG'li teröristlerin ilçe merkezinde kimlik kontrolü yaptığı görülürken, bir köy evine çekilen ABD bayrağı ve önünde bekleyen Amerikan askerleri dikkat çekiyor. AP'nin karelerinde ayrıca ABD zırhlı araçları da var.

TRT

Fikret Orman açıkladı: Her şeyi dondurduk

Ankara'da kaza! Seferler durduruldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

O ülkede 6.9 büyüklüğünde deprem yaşandı

O ülkede 6.9 büyüklüğünde deprem yaşandı

Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Rusya 50 diplomatı daha kovuyor

Rusya 50 diplomatı daha kovuyor

Rusya Federasyonu ile İngiltere arasındaki kriz gün geçtikçe büyüyor.

 

Suriye'de patlama! Amerikan askerleri öldü

Suriye'de patlama! Amerikan askerleri öldü

Suriye'de yaşanan patlamada Amerikan askerinin öldüğü öğrenildi.

Fransa'dan şok Suriye açıklaması

Fransa'dan şok Suriye açıklaması

Fransa'dan kaosun bitmediği Suriye ile ilgili açıklama geldi.

 

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı, Kuzey Kore liderinin Çin ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.

Rus kanalı, Rumları çıldırttı

Rus kanalı, Rumları çıldırttı

Rusya kanalında yer alan haberde KKTC bayrağının yer alması Rumları çıldırttı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya