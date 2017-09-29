ABD: Referandumu tanımıyoruz!
ABD'den Kuzey Irak'taki referandum ile ilgili net açıklama yapıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumunu tanımadıklarını belirterek, misilleme tehditlerini sonlandırma uyarısında bulundu. Tillerson yaptığı açıklamada, “ABD, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin pazartesi günü gerçekleştirdiği tek taraflı referandumunu tanımıyor. Oylama ve sonuçlar meşru değildir. Birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak’ı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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